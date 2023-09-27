Манекен с органами животных создали для обучения хирургов

Тренажер для совершенствования навыков высокотехнологичных операций, которые выполняют через микроотверстия в коже пациента, разработали специалисты Учебного центра врачебной практики PraxiMedica Первого Московского государственного медицинского университета имени И.
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