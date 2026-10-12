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Новости Брянска

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В Брянской области отменена угроза беспилотной атаки

В Брянской области отменена угроза беспилотной атаки

Угроза дрон-атак в Брянской области действовала почти трое суток, за это время погибли два человека, пострадали местные жители и был атакован железнодорожный мост.

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