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«Большой рывок на Запад»: ВС РФ продвинулись на несколько километров в сторону Яснобродовки западнее Авдеевки: Новости СВО, к утру 24.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

«Большой рывок на Запад»: ВС РФ продвинулись на несколько километров в сторону Яснобродовки западнее Авдеевки: Новости СВО, к утру 24.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 24 марта 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.

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