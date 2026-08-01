Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады Wildberries

Продавцам с утраченными товарами направлены выплаты, крупным партнерам предоставлены льготы Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала журналистам ТАСС о новых шагах компании по поддержке предпринимателей.
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