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Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады Wildberries

Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады Wildberries

Продавцам с утраченными товарами направлены выплаты, крупным партнерам предоставлены льготы Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала журналистам ТАСС о новых шагах компании по поддержке предпринимателей.

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