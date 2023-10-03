Хаяо Миядзаки начал работу над новой картиной

«Мальчик и птица» не станет последним проектом мастера. Natsuki Sakai/AFLO/globallookpress.com «Мальчик и птица» Кадр из мультфильмаСюжет «Мальчика и птицы» основан на одноименном романе Ёсино Гэндзабуро, который рассказывает о 15-летнем японском школьнике по прозвищу Коперу после смерти его отца.