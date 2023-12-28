В преддверии новогодних праздников в Нижегородской области состоялся благотворительный мастер-класс «Дети – детям!»

В рамках ежегодных акций «Правопорядок – Каникулы» и «Полицейский Дед Мороз» в актовом зале межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» в Нижегородской области полицейские и общественники организовали благотворительный мастер-класс «Дети-детям!».
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