Кличко заявил, что не пойдет на уступки России в обмен на мир

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он против заморозки украинского конфликта и уступок территорий. Вместо этого он обратился к западным странам с просьбой о предоставлении большего количества систем ПВО и зенитных ракет.
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