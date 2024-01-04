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Вечерний Новосибирск

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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Дорожный инцидент произошел накануне в Болотнинском районе Новосибирской области. 3 января автомобиль «Тойота Рактис», за рулем которого находился 44-летний мужчина, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» в направлении Новосибирска со стороны Кемерово.

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