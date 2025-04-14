Минобороны РФ: расчет «Солнцепека» ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР

Группировка войск «Центр» поддержала огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес удар по скоплению пехоты украинской армии, поддержав огнем российских штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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