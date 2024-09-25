Спикером Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко

Москва. Председателем Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко. Ее кандидатуру единогласно поддержали сенаторы 25 сентября на 575-м пленарном заседании законодательного органа, сообщает пресс-служба Совфеда.
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