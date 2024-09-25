SUSANIN
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SUSANIN

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Спикером Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко

Спикером Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко

Москва. Председателем Совета Федерации вновь стала Валентина Матвиенко. Ее кандидатуру единогласно поддержали сенаторы 25 сентября на 575-м пленарном заседании законодательного органа, сообщает пресс-служба Совфеда.

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