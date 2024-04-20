Арестованы ещё трое возможных участников ОПГ из Белгородской области

Под стражей они будут находиться до 6 июня.фото: t.me/gumvdso--> По делу об убийствах и вымогательствах в Белгородской области арестованы ещё три обвиняемых, сообщает 20 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.