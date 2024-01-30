Франция в огне: протесты фермеров переросли в "поход на Париж"

REUTERS/Benoit Tessier Во Франции протесты фермеров переросли в огненные беспорядки. Демонстранты поджигают склады крупных супермаркетов, громят парковки, магазины и нападают на иностранные грузовики с продовольствием.
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