На фоне ИИ-бума выручка SK hynix взлетела в два с половиной раза Квартальный отч...

На фоне ИИ-бума выручка SK hynix взлетела в два с половиной разаКвартальный отчёт южнокорейской компании SK hynix был интересен тем, что она впервые за пять предыдущих кварталов получила чистую прибыль, а рост выручки превзошёл ожидания аналитиков и составил 144 %.