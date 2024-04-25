На фоне ИИ-бума выручка SK hynix взлетела в два с половиной раза Квартальный отч...

На фоне ИИ-бума выручка SK hynix взлетела в два с половиной разаКвартальный отчёт южнокорейской компании SK hynix был интересен тем, что она впервые за пять предыдущих кварталов получила чистую прибыль, а рост выручки превзошёл ожидания аналитиков и составил 144 %.
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