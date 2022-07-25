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«Барселона» хотела погасить часть долга перед де Йонгом, чтобы он согласился уйти в «МЮ». Она предложила на 10+ млн евро меньше суммы задолженности (The Independent)

«Барселона» пытается уладить финансовые разногласия с хавбеком Френки де Йонгом. Ранее сообщалось, что «блауграна» по-прежнему должна полузащитнику 20 млн евро: 16 млн – зарплата, выплата которой была отсрочена из-за пандемии, 4 млн – бонусы.

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