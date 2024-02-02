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Путин назвал уникальным вклад ученого Велихова в школу теоретической физики

Путин назвал уникальным вклад ученого Велихова в школу теоретической физики

Президент РФ Владимир Путин поздравил 2 февраля с днем рождения выдающегося российского ученого-ядерщика, почетного президента НИЦ «Курчатовский институт» академика РАН Евгения Велихова и назвал уникальным его вклад в отечественную школу теоретической физики.

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