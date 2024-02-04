Давно уже не удивляюсь тому, что некоторым женщинам-дурам "попались" хорошие мужья, а некоторым женщинам - не дурам почему-то не очень) Почему так -не знаю, но наверное есть в этом что-то.
Мужчина....А кому он должен?
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Галина галинка
Женщина сама всегда принимает последнее решение, поэтому если она выбрала роды, то вы тоже должны поучаствовать в воспитании ребенка. В противном случае держите коня в узде.
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12 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Меня поразил автор этого письма.А почему мужчина не должен?Когда он ложиться с женщиной,то прекрасно знает,что может получиться.Сейчас мало кто думает о чём то,что можно при сексе забеременить.А хочется спросить у этой парочке вы подумали,что вам обоим надо воспитывать ребёнка.Это не игрушка,что можно поиграть и бросить,это малыш живой и его надо поднять,сидеть у кровати когда он заболел,дальше учиться и т.д?Прежде чем заводить,надо 1000000000раз подумать,а нужен он вам или нет?Если создали ребёнка,то женщина и мужчина должны и должны воспитывать.А не так,что она должна,а он что не должен?
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11 час.
Татьяна Кибишева
Уважаемые дамы! Запомните раз и на всю жизнь, и втолкуйте своим дочерям: НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН!!! Это, в равной степени, касается и женщин, и мужчин. Не ложитесь с дурами и не ложитесь под дураков. Если вы себе это позволили - то вы взяли ВСЮ ответственность НА СЕБЯ!!!!!!!!!!
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6 час.
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