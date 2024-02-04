♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Уважаемые дамы! Запомните раз и на всю жизнь, и втолкуйте своим дочерям: НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН!!! Это...Мужчина....А кому...
  • Владимир Бурцев
    Может отменить действующую индульгенцию- Народный и не только!. А то только одни народные трактористы, колхозники , д...Проект «Пятая кол...
  • Оксана Дъякова
    А я люблю и кафе и дома. Квартира у нас тоже маленькая но так как дома в кафе не посидишь,  можно сидеть до поздна, п...Свой день рождени...

Мужчина....А кому он должен?

Мужчина....А кому он должен?

Давно уже не удивляюсь тому, что  некоторым женщинам-дурам "попались" хорошие мужья,  а  некоторым женщинам - не дурам почему-то не очень) Почему так -не знаю, но наверное  есть в этом что-то.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина галинка
Женщина сама всегда принимает последнее решение, поэтому если она выбрала роды, то вы тоже должны поучаствовать в воспитании ребенка. В противном случае держите коня в узде.
Ответить
12 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Меня поразил автор этого письма.А почему мужчина не должен?Когда он ложиться с женщиной,то прекрасно знает,что может получиться.Сейчас мало кто думает о чём то,что можно при сексе забеременить.А хочется спросить у этой парочке вы подумали,что вам обоим надо воспитывать ребёнка.Это не игрушка,что можно поиграть и бросить,это малыш живой и его надо поднять,сидеть у кровати когда он заболел,дальше учиться и т.д?Прежде чем заводить,надо 1000000000раз подумать,а нужен он вам или нет?Если создали ребёнка,то женщина и мужчина должны и должны воспитывать.А не так,что она должна,а он что не должен?
Ответить
11 час.
Татьяна Кибишева
Уважаемые дамы! Запомните раз и на всю жизнь, и втолкуйте своим дочерям: НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН!!! Это, в равной степени, касается и женщин, и мужчин. Не ложитесь с дурами и не ложитесь под дураков. Если вы себе это позволили - то вы взяли ВСЮ ответственность НА СЕБЯ!!!!!!!!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх