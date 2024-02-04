Мужчина....А кому он должен?

ФЮ

Фаина Юсупова

Меня поразил автор этого письма.А почему мужчина не должен?Когда он ложиться с женщиной,то прекрасно знает,что может получиться.Сейчас мало кто думает о чём то,что можно при сексе забеременить.А хочется спросить у этой парочке вы подумали,что вам обоим надо воспитывать ребёнка.Это не игрушка,что можно поиграть и бросить,это малыш живой и его надо поднять,сидеть у кровати когда он заболел,дальше учиться и т.д?Прежде чем заводить,надо 1000000000раз подумать,а нужен он вам или нет?Если создали ребёнка,то женщина и мужчина должны и должны воспитывать.А не так,что она должна,а он что не должен?