Сегодня свой день рождения отмечает руководитель клиентской службы Социального фонда России по Новоаннинскому району Наталья Григорьевна Лысянская.
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Сегодня свой день рождения отмечает руководитель клиентской службы Социального фонда России по Новоаннинскому району Наталья Григорьевна Лысянская.