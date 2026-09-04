Российских операторов связи призвали подготовиться к реформе Минцифры

Минцифры готовит реформу лицензирования операторов связи. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей специализированных ассоциаций, вместо действующих почти двух десятков видов лицензий предлагается оставить три - базовую, универсальную и генеральную.
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