«Мое предназначение»: Волочкова рассказала о своей музыкальной карьере

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что не претендует на звание певицы, а свои музыкальные проекты воспринимает как способ общения со зрителями.
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