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Бортовой ИИ впервые обнаружил утечку метана прямо во время аэросъёмки

Бортовой ИИ впервые обнаружил утечку метана прямо во время аэросъёмки

Учёные впервые показали, что детектировать выбросы метана можно прямо на борту летательного аппарата, не дожидаясь наземной обработки данных.

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