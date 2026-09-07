Бортовой ИИ впервые обнаружил утечку метана прямо во время аэросъёмки

Учёные впервые показали, что детектировать выбросы метана можно прямо на борту летательного аппарата, не дожидаясь наземной обработки данных.
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