Израиль откроет границы для привитых «Спутником V» туристов

Решение может вступить в силу 15 ноября.фото: pixabay.com Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».