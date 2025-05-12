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Попытка "надлома"

Попытка "надлома"

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Коллеги, я сознательно не стал много писать 8 и 9 мая не только потому, что это Праздник, и в такие дни нужно думать не о суете, а о глубинных механизмах, используемых  Историей, чтобы  вразумить или наказать тех, кто думает, что он сильнее нее.

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