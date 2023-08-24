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«Аль-Иттихад» выложил видео улыбающегося Бензема на фоне слухов о его конфликте с тренером

«Аль-Иттихад» выложил видео улыбающегося Бензема на фоне слухов о его конфликте с тренером

Саудовский клуб сделал это на фоне слухов о конфликте форвард с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

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