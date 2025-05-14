Купить сим-карту иностранцам в России стало проблемой

Теперь для оформления контракта с сотовым оператором этим людям нужно сдавать биометрические данные. А с этим, как рассказали некоторые резиденты «Бизнес FM», возникают трудности по нескольку днейУ иностранцев и российских резидентов в Москве проблемы с покупкой сим-карт.
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