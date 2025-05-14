Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 759 подписчиков

Купить сим-карту иностранцам в России стало проблемой

Купить сим-карту иностранцам в России стало проблемой

Теперь для оформления контракта с сотовым оператором этим людям нужно сдавать биометрические данные. А с этим, как рассказали некоторые резиденты «Бизнес FM», возникают трудности по нескольку днейУ иностранцев и российских резидентов в Москве проблемы с покупкой сим-карт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх