Купить сим-карту иностранцам в России стало проблемой

Теперь для оформления контракта с сотовым оператором этим людям нужно сдавать биометрические данные. А с этим, как рассказали некоторые резиденты «Бизнес FM», возникают трудности по нескольку днейУ иностранцев и российских резидентов в Москве проблемы с покупкой сим-карт.