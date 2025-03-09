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Названа возможная причина смерти экс-главы «Альфы» Мирошниченко

Названа возможная причина смерти экс-главы «Альфы» Мирошниченко

Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров назвал возможную причину смерти экс-главы Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, бывшего президента Международной ассоциации ветеранов группы "Альфа" генерал-полковника в отставке Александра Мирошниченко .

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