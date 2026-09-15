Minisforum представила обновлённый мини-ПК M2 Pro с процессором Intel Core Ultra X7

Компания Minisforum начала продажи новой версии мини-ПК M2 Pro на китайском рынке. Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra X7 358H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD ёмкостью 1 ТБ, стоимость компьютера составляет 9299 юаней.
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