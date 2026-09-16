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Изгнанный из Белого дома с позором Волкер рассуждает об уступках Путина

Изгнанный из Белого дома с позором Волкер рассуждает об уступках Путина

Сексотивший на демократов во время первого срока Дональда Трампа, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, чтобы показать свою значимость, демонстрирует якобы осведомленность о сути российско-американских переговоров на Аляске.

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