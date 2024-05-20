Известная актриса из сериала «Лэсси» Барбара Фуллер скончалась в 102 года

Американская актриса Барбара Фуллер, известная своими ролями в таких известных фильмах и телесериалах, как "Лэсси", "Перри Мейсон", "Приключения Супермена", "Пламя юности", "Боковой ветер" и многих других, скончалась в возрасте 103 лет.
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