Известная актриса из сериала «Лэсси» Барбара Фуллер скончалась в 102 года

Американская актриса Барбара Фуллер, известная своими ролями в таких известных фильмах и телесериалах, как "Лэсси", "Перри Мейсон", "Приключения Супермена", "Пламя юности", "Боковой ветер" и многих других, скончалась в возрасте 103 лет.