Петербургские домохозяйки могут начать получать специальные пособия за наведение уюта и заботу о семье.
Госдума хочет ввести новую выплату для безработных
Комментарии
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Лариса Поплавская
Ну а почему бы не устроиться на работу. Если человек ведет только домашнюю работу, значит ему позволяет заработок второго члена семьи. Понятно если это хозяйство в деревне, то там работать сложно, а в городе это опять лазейка для богатеньких. Жена будет по салонам рассекать, а ей за это еще и платить будут. Ведь этим она будет заниматься естественно в "свободное от домашней работы время"
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