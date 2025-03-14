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Госдума хочет ввести новую выплату для безработных

Госдума хочет ввести новую выплату для безработных

Петербургские домохозяйки могут начать получать специальные пособия за наведение уюта и заботу о семье.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Ну а почему бы не устроиться на работу. Если человек ведет только домашнюю работу, значит ему позволяет заработок второго члена семьи. Понятно если это хозяйство в  деревне, то там работать сложно, а в городе это опять лазейка для богатеньких. Жена будет по салонам рассекать, а ей за это еще и платить будут. Ведь этим она будет заниматься естественно в &quot;свободное от домашней работы время&quot;
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