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Спорт Уик-Энд

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Вячеслав Колосков о введении карты болельщика в Кубке: «За последние годы у нас ни одного происшествия на стадионах, никаких драк, но…»

Вячеслав Колосков о введении карты болельщика в Кубке: «За последние годы у нас ни одного происшествия на стадионах, никаких драк, но…»

Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу на стадионах команд Российской премьер-лиги (РПЛ) появилось на официальном портале правовых актов.

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