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Уральские металлурги наращивают инвестиции в благотворительность и социальные программы

Уральские металлурги наращивают инвестиции в благотворительность и социальные программы

ММК направил на социальные программы и благотворительность 3,4 миллиарда рублей за год. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году вложения Группы ПАО «ММК» в благотворительность и реализацию социальных программ составили около 3,4 миллиарда рублей (год назад инвестиции в «социалку» чуть превысили 3 миллиарда рублей).

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