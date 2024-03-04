Уральские металлурги наращивают инвестиции в благотворительность и социальные программы

ММК направил на социальные программы и благотворительность 3,4 миллиарда рублей за год. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году вложения Группы ПАО «ММК» в благотворительность и реализацию социальных программ составили около 3,4 миллиарда рублей (год назад инвестиции в «социалку» чуть превысили 3 миллиарда рублей).