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В Чите резко ухудшится погода

В Чите резко ухудшится погода

В Чите ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба городской администрации.«В ночь с 4 на 5 декабря и днем 5 декабря в Чите ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами   до 24 метров в секунду, небольшой снег», - говорится в сообщении.

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