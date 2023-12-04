В Чите резко ухудшится погода

В Чите ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба городской администрации.«В ночь с 4 на 5 декабря и днем 5 декабря в Чите ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду, небольшой снег», - говорится в сообщении.