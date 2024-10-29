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Царьград

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В Чите задержали третьего осуждённого беглеца из исправительного центра

В Чите задержали третьего осуждённого беглеца из исправительного центра

На данный момент силовики нашли троих из четверых сбежавших осуждённых в Забайкалье.Один из четверых беглецов из исправительного центра в Нерчинске добрался до забайкальской столицы в надежде скрыться.

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