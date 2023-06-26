Военное обозрение

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В КНДР вышел доклад, где говорится о повышении США рисков ядерной войны на Корейском полуострове

В КНДР вышел доклад, где говорится о повышении США рисков ядерной войны на Корейском полуострове

ЦТАК (Центральное телеграфное агентство КНДР) опубликовало материал, в котором рассматриваются действия США на Корейском полуострове и в отношении непосредственно Северной Кореи.

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