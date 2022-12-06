Uspei.com

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие учения. Идет война и корабли должны быть в полной боевой готовности и бить противника.10 ракетных кораб...
  • Валентин Щербаков
    Врождённый лжец и извращенец этот Макрон...“Макрон немного с...
  • Володя
    ложили мы на вас и ваши четкие сигналы наш болт“Сейчас самое вре...

The Guardian: Киев разработал БПЛА с дальностью 1000 км, есть риски для России

The Guardian: Киев разработал БПЛА с дальностью 1000 км, есть риски для России

Один из обозревателей британского издания The Guardian заявил, что на Украине созданы ракеты дальнего радиуса действия, которые позволяют украинским вооруженным силам атаковать европейскую часть России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх