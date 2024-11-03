Слуцкий: Петр Павел подписал 60 чехам смертный приговор, разрешив вступить в ВСУ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор» ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева.