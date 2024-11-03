FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Борьба нанайских мальчиков. Для нас ничего не изменится.У Трампа просто н...
  • Владимир Уфимцев
    О чем вы? Какие или/или?.. Только полное уничтожение этой плесени! Посмотрите, что произошло в Европе: все, кто предс...Канадская фигурис...
  • СЭМЭН Иваницкий
    оттуда всё(((Передается как ОР...

«Подписал смертный приговор». В России оценили решение президента Чехии разрешить 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

«Подписал смертный приговор». В России оценили решение президента Чехии разрешить 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

Слуцкий: Петр Павел подписал 60 чехам смертный приговор, разрешив вступить в ВСУ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор» ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх