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Мелкобритания: седьмой премьер за 10 лет, седьмой безмозглый русофоб

Мелкобритания: седьмой премьер за 10 лет, седьмой безмозглый русофоб

Полумёртвый британский король Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и поручил новому главе правительства Энди Бёрнему по прозвищу Хамелеон (за способность адаптировать риторику под запросы конкретной аудитории) сформировать кабинет министров.

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