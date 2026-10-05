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Регионы России

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Юлия Мендель поставила под вопрос эффективность ударов по российским НПЗ

Юлия Мендель поставила под вопрос эффективность ударов по российским НПЗ

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подвергла критике заявления о намерении нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

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