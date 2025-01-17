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Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скор...

Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скор...

Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скоро выйдет из тени — инсайдер рассказал, когда ждать анонсПодтверждённая в начале 2022 года тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от основанной бывшими разработчиками XCOM и Civilization американской студии Bit Reactor до сих пор не вышла из тени, но ждать осталось недолго.

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