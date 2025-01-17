Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скор...

Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скоро выйдет из тени — инсайдер рассказал, когда ждать анонсПодтверждённая в начале 2022 года тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от основанной бывшими разработчиками XCOM и Civilization американской студии Bit Reactor до сих пор не вышла из тени, но ждать осталось недолго.
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