Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скор...

Тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM скоро выйдет из тени — инсайдер рассказал, когда ждать анонсПодтверждённая в начале 2022 года тактическая стратегия по «Звёздным войнам» от основанной бывшими разработчиками XCOM и Civilization американской студии Bit Reactor до сих пор не вышла из тени, но ждать осталось недолго.