Приморск, Энергодар, Акимовка и часть Мелитополя обесточены после атак БПЛА ВСУ

В Запорожской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам региона временно обесточены Приморск, Энергодар, Акимовка и часть Мелитополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии