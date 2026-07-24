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Производство первого складного iPhone столкнулось с трудностями

Производство первого складного iPhone столкнулось с трудностями

Foxconn вносит последние корректировкиПоявились сведения, что компания Foxconn, выбранная Apple в качестве производственного партнера для iPhone Ultra, столкнулась с некоторыми проблемами и вносит последние корректировки в производственный процесс.

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