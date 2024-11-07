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РСА назвал регионы-лидеры по продажам е-ОСАГО за 10 месяцев 2024 года

РСА назвал регионы-лидеры по продажам е-ОСАГО за 10 месяцев 2024 года

Согласно статистике Российского Союза Автостраховщиков (РСА) с января по октябрь 2024 года в России было продано 24,3 млн полисов электронного ОСАГО, что на 14,4% больше, чем годом ранее за тот же период (21,3 млн полисов е-ОСАГО в 2023 году).

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