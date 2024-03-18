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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Daily Mirror: Акула вцепилась 13-летней купальщице в филейную часть, девочку госпитализировали

Daily Mirror: Акула вцепилась 13-летней купальщице в филейную часть, девочку госпитализировали

Трагический инцидент приключился во время купания в штате Квинсленд Австралии, где здоровенная акула укусила девочку тринадцати лет от роду за ягодицы, причем этим не ограничилась, сообщили журналисты Daily Mirror.

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