В Бердске отправили под домашний арест водителя "Крузака", насмерть сбившего мальчика

Родные погибшего ребенка считают, что 72-летний автомобилист заслуживает более сурового наказания Суд в Бердске отправил под домашний арест водителя Toyota Land Cruiser Prado, который насмерть сбил восьмилетнего мальчика, пишет "КП-Новосибирск".
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