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Россиянам посоветовали откладывать 20% доходов на финансовую подушку

Россиянам посоветовали откладывать 20% доходов на финансовую подушку

Международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова рекомендовала направлять на сбережения 20% доходов, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности.

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