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Мировое обозрение

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«Прагматика на первом месте»: Востоковед объяснил прогресс Китая в инновациях

«Прагматика на первом месте»: Востоковед объяснил прогресс Китая в инновациях

Главное в тезисах: Смена модели: Китай отказался от ставки на дешёвую рабочую силу в пользу технологий — прежний уклад исчерпал себя ещё в 2013–2015 годах.

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