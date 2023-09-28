Настраивает против себя: Лондон оценил поведение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский неблагодарным поведением настраивает против себя союзников. Если так продолжится, оказывающие помощь Украине страны могут пересмотреть свою позицию, предупредил главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.