Охлобыстин рассказал об отношении Милоша Биковича к женщинам

Иван Охлобыстин очень востребован в новых успешных проектах нашего кинематографа. Но в своем плотном графике он находит время для помощи нашим воинам в зоне СВО и сам занимается доставкой гуманитарных грузов мирным жителям.
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