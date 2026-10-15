Мощное 15 октября: «Родина» — «Спартак», Роналду в Про-Лиге, «Вашингтон» — «Монреаль», «Северсталь» — «Локомотив» и Дёмин против Голдина! ✅ 🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:4 НХЛ — регулярный чемпионат 15 октября 2026, четверг.
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