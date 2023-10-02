Почему рис и макароны нельзя есть холодными

Рис и макароны – продукты, к которым неоднозначное отношение в разных странах. В Китае рис является неотъемлемой частью кулинарной культуры, в то время как макароны были малоизвестны до недавнего времени.
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